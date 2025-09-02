Ay Tutulması Türkiye’den Görülecek

AY TUTULMASI GÖK OLAYI

7 Eylül akşamı yılın ikinci ve son tam ay tutulması meydana geliyor. Bu gökyüzü olayı, birçok bölgede “kanlı ay” olarak bilinen kırmızı renkteki görüntüsüyle izleyicileri etkileyiyor. Yaklaşık 82 dakika sürecek olan tam tutulma evresi, yılın en uzun ve etkileyici gök olayları arasında yer alıyor. Tam ay tutulmaları, Dünya’nın Güneş ile Dolunay arasına girmesi sonucu oluşuyor. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde tamamen kararmıyor çünkü kırmızı renge dönüşüyor. Bu renk değişimi ise “Rayleigh saçılması” adı verilen bir fiziksel olgudan kaynaklanıyor. Güneş ışığındaki kısa dalga boylu mavi tonlar atmosferde dağılırken, uzun dalga boylu kırmızı ışıklar Dünya’nın gölgesine yöneliyor ve Ay’ın yüzeyine yansıyor.

GÖZLEMLEME ZAMANLARI VE YERLERİ

Mart ayında gerçekleşen ilk tutulma, ABD’den net bir şekilde gözlemlenmişti ancak bu sefer Amerika kıtası bu gökyüzü olayını izleyemeyecek. Eylül ayındaki tutulmanın “tam evresi”, yani Ay’ın tamamen Dünya gölgesine girdiği ve kırmızı rengi aldığı an, Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan gözlemlenebilecek. İşte bazı önemli şehirlerde tam tutulmanın saatleri:

– Perth, Avustralya: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 01:30 – 02:52 (AWST)

– Mumbai, Hindistan: 7 Eylül 2025 Pazar 23:00 – 8 Eylül Pazartesi 00:22 (IST)

– Kahire, Mısır: 7 Eylül 2025 Pazar 20:30 – 21:52 (EEST)

– Cape Town, Güney Afrika: 7 Eylül 2025 Pazar 19:30 – 20:52 (SAST)

Ayrıca, Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den de gözlemlenebiliyor. Tutulma yerel saat ile yaklaşık olarak 18:30-19:30 saatleri arasında görünecek. Tutulma evreleri ise şu şekilde:

– Tam evre başlangıcı: 17:30 (UTC)

– Maksimum tutulma: 18:11 (UTC)

– Tam evre bitişi: 18:51 (UTC)

Tam evre öncesi ve sonrasında Ay, kısmi tutulma halinde gölgenin içinde kalacak.

GELECEK TUTULMA TARİHLERİ

Bu tutulma, Ay’ın Dünya’ya en yakın noktası olan “perigee”ye yalnızca üç gün kala gerçekleşiyor. Bu nedenle Ay, normalden biraz daha büyük görünecek. 7 Eylül’den sonra bir sonraki tam ay tutulması Mart 2026’da yaşanacak ve bu tutulma, Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya’dan gözlemlenebilecek.