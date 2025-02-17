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Ayakkabıları Montlarının İçinde Kaçırdılar

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OLAYIN YERİ VE ZAMANIDIR

Olay, Baykoca Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları’nda gerçekleşiyor. Sitede meydana gelen bu durum, bölgedeki güvenlik sorunlarını tekrar gündeme getiriyor.

ŞÜPHELİLERİN HAREKETLERİ

İki şüpheli, siteye girerek dairenin önündeki ayakkabıları çalıyor ve bu anlar güvenlik kamerasına yansıyor. Görüntülerde, ayakkabıyı almakta olan şüphelilerin, asansörden inen apartman sakinini görünce panikleyip hızla kaçtığı dikkat çekiyor.

AYAKKABILARI GİZLİYORLAR

Başka bir güvenlik görüntüsünde, şüphelilerin çaldıkları ayakkabıları montlarının içine gizleyerek asansöre bindikleri görülüyor. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için site yönetimi ve güvenlik güçleri önlemler alması gerektiği düşünülüyor.

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