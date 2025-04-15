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“Aybüke Pusat’a Yeni Bir İptal!”

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Aybüke Pusat’ın Teşkilat Dizisindeki Gelişmeler

Aybüke Pusat, TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol oynarken, CHP’nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesi nedeniyle yapımcılar tarafından dizinin kadrosundan çıkarılarak işine son verildi. Bu olayın ardından Pusat’ın kariyerinde büyük bir değişim dikkat çekiyor.

Chaplin Oyununa İptal Geldi

Aybüke Pusat’ın uzun süredir sahne aldığı Chaplin adlı tiyatro oyunu da iptal edildi. Maximum Uniq’te düzenlenecek olan oyunun biletleri neredeyse tükendiği sırada, organizasyon şirketi MSP Yapım’ın talebi üzerine oyunun iptali ile ilgili izleyicilere bir bildirim iletildi. Mesajda, “Değerli İzleyicilerimiz; 19 Nisan tarihinde Maximum Uniq Hall’de gerçekleşecek olan Chaplin adlı etkinlik organizatörden gelen talep doğrultusunda iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

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