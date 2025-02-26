Ayder Yaylası’nda Çığ: Can Kaybı Yok

ÇIĞ DÜŞTÜ, PANIĞA NEDEN OLDU

Rize’nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda geçtiğimiz gün ve dün çığ düştü. Bu olay, bir gün arayla meydana geldiği için paniğe yol açtı. Rize Valiliği, yaşanan olayda can kaybının olmadığını açıklayarak, hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Çamlıhemşin/Ayder’de bu gece meydana gelen çığ maddi hasara yol açmış olup, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Hasar ve zarar tespit çalışmaları ilgili kurumlarımızca hızla gerçekleştirilecektir. İlimizde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, mevcut kar örtüsüne yeni kar yükü ekleyerek ağırlığın artmasına ve erime sonucu kar kütlesinin gevşemesine neden olmuştur” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamaya devam edilerek, çığ riski konusunda uyarılar yapıldı. “Bu durum, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Yetkililerin uyarıları dikkate alınmalı, riskli bölgelere girilmemeli ve güvenlik önlemleri ihmal edilmemelidir” ifadelerine yer verildi.

ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKEN BİLGİLER VERİLDİ

Alınması gereken önlemlerin sıralandığı açıklamada, “Dik yamaçlardan ve eğimli arazilerden uzak durun. Yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde gereksiz yere bulunmayın. Gürültü ve titreşim oluşturabilecek hareketlerden kaçının. Meteoroloji ve AFAD yetkililerinin uyarılarını takip edin. Yetkili kurumların açıklamalarını takip edin. Acil durumlarda tek numara 112’yi arayınız” denildi.