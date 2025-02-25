Ayder Yaylası’nda İkinci Çığ Vakası

ÇIĞ FELAKETİ YAŞANDI

Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’na önceki gün sabah saatlerinde çığ düştü. Aynı alanda akşam saatlerinde ikinci bir çığın meydana gelmesi dikkat çekti. Gelintülü Şelalesi’nden inen kar kütleleri hızla Ayder Deresi’nin bulunduğu vadinin içine doğru indi.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Çığın düştüğü bölgede hiç kimsenin bulunmaması, olası bir felaketin önüne geçerken, düşme anı ise yayladaki işletmelerin güvenlik kameralarına detaylı bir şekilde yansıdı. Bu görüntüler, çığın etkileyici gücünü gözler önüne serdi.