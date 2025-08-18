Aydın’da Çalışanlara Yüzde 23 Zam

MAAŞLARA YÜZDE 23 ZAM YAPILDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinde görev yapan çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında bir artış yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük taban aylık maaş 40 bin lira seviyesine yükseltildi.

AÇIKLAMA VE HİBE TRANSFERİ

Büyükşehir Belediyesi, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki şirketlerde çalışan personelin aylık maaşlarına yenilik getirildiğini bildirdi. Bu karar sonucunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya çıkarıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun bir süredir devam eden bu düzenlemenin uygulanmaya başladığını ifade ederek, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.