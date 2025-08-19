Aydın’da Eşi Öldürüldü: Borç Krizi!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Olay, sabah saat 09.30 sularında Yenimahalle 107 Sokak’ta yaşandı. Hüseyin Derin, eşi Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkanına gitti. Burcu Derin, eşini görünce panikleyerek yan dükkandaki tuhafiyeye saklandı. Ancak Hüseyin Derin, yanında getirdiği tabancayla eşine peş peşe ateş etti ve onu ağır yaraladı.

CİNAYETİN SEBEPLERİ

Hüseyin Derin, eşine beş el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, onu Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı fakat tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cinayetin arkasındaki nedenin borç krizi olabileceği öne sürüldü. Hüseyin Derin’in polisteki ifadesinde, borçlarının oldukça fazla olduğunu, tapusu eşinin üzerinde bulunan evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini belirtti.

POLİS İFADESİ VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Derin, “Ancak, Burcu kabul etmedi. Çok kez ifade etmeme rağmen hep reddetti. Bu durum, evde huzurumuzu zedeledi. Aynı evin içinde, ayrı odalarda kalmaya başladık. Olay günü alkol aldıktan sonra, tekrar konuşmak için iş yerine gittim. Orada kendisine son kez ‘Borçlarım nedeniyle insan içine çıkamaz oldum. Evi satıp, borçları ödeyeyim’ dedim. Yine kabul etmeyince kendimi kaybedip tabancamı çıkarıp vurdum” şeklinde konuştu. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Derin, mahkeme tarafından tutuklandı. Burcu Derin’in cenazesi, otopsi sonrasında ailesine teslim edilip, memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde defnedildi.