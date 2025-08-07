Aydın’da İlk Hasat Gerçekleşti! Faydaları Sonsuz, Kilosu 400 TL

İLK HASAT SEVİNDİRDİ

Kuru incir üretiminde önemli bir nokta olan Aydın’da sezonun ilk hasadı başladı. Germencik Tariş İncir Birliği, ilk hasadı 400 liradan üreticiden satın aldı. Germencikli üretici Salih Demir, toplamda 100 kilogram kuru incir getirdiğini ifade ederek, sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulundu. Gerçekleşen bu sembolik satış, üreticilerin yüzlerini güldürürken, sezonun bereketli geçeceğine dair sinyaller verdi.

KLİMAYI ETKİLEMİYOR

Bu yıl yaşanan kuraklığın pek çok üreticiyi olumsuz etkilediği belirtilse de, incirlerin iyi durumda olması sevindiriyor. Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, “Adetlerin bazıları küçük ama kalite olarak geçen yılın üstünde bir kalite olacağını görüyoruz. Bundan sonrası için hava koşulları çok önemli. Tariş olarak kalitemizden ödün vermedik, titizlikle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca geçen yıl 3 bin ton incir alımı gerçekleştirdiklerini aktaran Kacar, “Bu yıl amacımız 4 bin 500 ton incir alımı yapmak. Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre artacağını düşünüyoruz. Tariş olarak başta Uzak Doğu, Almanya, İtalya olmak üzere 35 ülkeye ihracat yapıyoruz.” dedi.

KURU İNCİRİN FAYDALARI

Kuru incir, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini destekliyor ve kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor. Potasyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller bakımından zengin olan bu meyve, kemik sağlığını korurken tansiyonun dengelenmesine de katkı sağlıyor. Doğal şeker içeriği ile enerji verici bir özellik taşıyan kuru incir, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırıyor. Ayrıca, antioksidan etkisi sayesinde hücreleri serbest radikallere karşı koruma sağlıyor.