Aydın’da Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu

TÜTÜN VE SİGARA İMALATI OPERASYONU

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve sigara imalatına yönelik aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçiyor. Yapılan detaylı çalışmalar sonunda Efeler’de tespit edilen bir yere operasyon düzenleniyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda; 1 milyon 100 bin içi tütünle doldurulmuş makaron, 970 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 380 kilogram kıyılmış açık tütün, 20 bin boş sigara paketi, 1 elektrikli sigara sarma makinesi kompresörü ve 5 adet sigara sarma makinesi parçası ele geçiriliyor.

ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI

Operasyon kapsamında M.Ç. isimli şüpheli gözaltına alınıyor, olayla ilgili sürdürülen soruşturmanın devam ettiği bilgisi veriliyor.