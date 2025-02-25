Aydın’da Otomobil Cinayeti ve Kaza Süsü

KAN DONDURAN KAZA VE HÜZÜNÜN ARDINDAN GELEN GERÇEKLER

Aydın’da, 21 Aralık saat 20.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana gelen olay, kan dondurucu bir dramı gün yüzüne çıkardı. Rıdvan Buçan’ın kullandığı otomobil, Aydın yönüne seyrederken bariyere çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Yapılan sağlık kontrolde, otomobildeki Derya Buçan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZADA YARALANAN AİLENİN DURUMU

Olayda yaralanan Rıdvan Buçan ve 6 yaşındaki çocukları D.B., Germencik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Derya Buçan’ın cenazesi ise otopsi işlemleri sonrasında morgdan alınarak yakınlarına teslim edildi ve ardından toprağa verildi. Rıdvan Buçan ile oğlu tedavi sonrası hastaneden taburcu oldu.

SORUŞTURMA VE ÇOCUKTAN GELEN İFADE

Jandarma, olayı araştırmak için soruşturma başlattı. Bu süreçte, D.B. adlı çocuk pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. D.B., otomobil seyir halindeyken annesi ve babası arasında bir tartışma yaşandığını, ardından silah sesi duyduğunu ve babasının bu sesin dışarıdan geldiğini söylediğini aktardı. Çocuk, daha sonra kaza yaşandığını ifade etti.

KURŞUNUN NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

D.B.’nin ifadesinin ardından, soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Rıdvan Buçan’ı gözaltına aldı. Otopsi raporu sonucunda, Derya Buçan’ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, Rıdvan Buçan’ın otomobil içindeyken eşini tabancayla vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi. Rıdvan Buçan’ın jandarmadaki sorgusu esnasında cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. 30 Aralık’ta adliyeye sevk edilen Rıdvan Buçan, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.