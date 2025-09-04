Aydın’da Polis Gibi Dolandırıcı Tutuklandı

DOLANDIRICILIK OLAYI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde C.B. ve eşi Z.B.’yi telefonla arayan İsmail Ü., kendisini polis olarak tanıtıyor ve “Adınıza bir operasyon var. Evdeki para ve altınları getirin” diyor. Yaşlı çift, evlerindeki para ve altınları alarak verilen adrese doğru yola çıkıyor.

Şüpheli, çiftin getirdiği yaklaşık 5 milyon TL değerindeki para ve altınları alarak hızla uzaklaşıyor. Dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu hemen polise bildiriyor. İhbarın ardından Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçiyor.

GÜVENLİK KAMERALARI YARDIM EDİYOR

Ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alıyor. 60 saati aşkın kamera görüntüleri incelendikten sonra, şüpheli İsabeyli Mahallesi’nde yakalanıyor ve gözaltına alınıyor. Ele geçirilen para, dolandırılan çifte teslim ediliyor.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Altınların bulunması için yürütülen çalışmalara devam ediliyor. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.