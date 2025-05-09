Aydın’da Üç Kişi Hayatını Kaybetti

KAZADA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ve motosikletin çarpışması sonucu Mesut Küçük ile Selim Ateş ve Sıla Karabacak yaşamını yitirdi. Kazada motosikletin sürücüsü Selim Ateş ve yanındaki yolcu Sıla Karabacak’ın üniversite öğrencisi olduğu öğreniliyor.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Mesut Küçük yönetimindeki traktör, Çakırbeyli Koçarlı yolu üzerindeki Çakırbeyli mevkisinde seyir halindeyken, Selim Ateş’in kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazanın sebebi henüz belirlenemedi.

AÇIKLAMA VE YARDIM EKİPLERİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbarla birlikte, olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, Mesut Küçük, Selim Ateş ve Sıla Karabacak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazanın nedenlerine ilişkin inceleme başlatıldı.