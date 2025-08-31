Aydın’da Yediemin Deposunda Yangın Çıktı

YANGINLA İLGİLİ BİLGİLER

Aydın’da yediemin deposunda meydana gelen yangında, 5 otomobil ve 30 motosiklet hurdaya döndü. Edinilen bilgilere göre, Efeler ilçesi Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarı üzerindeki Murat Yavuz’a ait yediemin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

ALEVLERİN ETKİSİ

Kısa sürede büyüyen yangın, hurdaya ayrılan 5 otomobil ile birlikte 30 motosikleti de kullanılmaz hale getirdi. Alevlerin etkisiyle depo çevresindeki otlar da yanmaya başladı. Olayın hemen ardından durumu fark eden yetkililer, ihbarda bulunarak 5 itfaiye aracının olay yerine gönderilmesini sağladı. İtfaiyenin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başlatıldı. Yangının neden çıktığı ve diğer olası zararlara yönelik detaylı bir inceleme yapılacak.