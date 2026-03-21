Aydıncık’ta Heyelan: Otomobil Hasar Gördü, Yaralı Var

Aydıncık’ta Toprak Kayması Olayı

Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkiinde yağışların ardından bir toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, hareket halindeki bir otomobile çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar oluşurken, araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı.

HEYELAN SONRASI BÖLGEDE TEDBİRLER ALINDI

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde hemen ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yol üzerindeki toprak ve kaya parçalarını temizleme işlerinin devam ettiği ifade edildi.

SÜRÜCÜLERE DİKKATLİ OLUN UYARISI

Yağışların devam etmesi nedeniyle yetkililer, sürücüleri yeni heyelan riski konusunda dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları konusunda uyardı. Yolun trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.