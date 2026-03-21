Aydıncık’ta Heyelan: Otomobil Hasar Gördü, Yaralı Var

Aydıncık'ta Toprak Kayması Olayı

Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkiinde yağışların ardından bir toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, hareket halindeki bir otomobile çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar oluşurken, araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı.

HEYELAN SONRASI BÖLGEDE TEDBİRLER ALINDI

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde hemen ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yol üzerindeki toprak ve kaya parçalarını temizleme işlerinin devam ettiği ifade edildi.

SÜRÜCÜLERE DİKKATLİ OLUN UYARISI

Yağışların devam etmesi nedeniyle yetkililer, sürücüleri yeni heyelan riski konusunda dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları konusunda uyardı. Yolun trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gündem

Mersin-Antalya Karayolunda Heyelan Olayı Yaşandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar sonucu heyelan meydana geldi. Heyelan, yamaçtan kopan toprak ve taş parçalarının bir araca düşmesine neden oldu ve bir kişi yaralandı.
Gündem

İran Savaşında Dimona’ya Yapılan Saldırılar Artıyor

İran Savaşı 22. gününde, İran Dimona Nükleer Santrali'ni hedef aldı. KKTC açıklarındaki savaş gemileri, Lübnan'a füze fırlatıldı. Gelişmeler devam ediyor.
Gündem

Nicolo Zaniolo’ya Udinese’den Önceki Satın Alma Planı

Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun, İtalyan kulübü tarafından satın alma opsiyonunun kullanılacağı öne sürüldü.
Gündem

Süper Lig Ertelenen Maçların Tarihleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçların tarihleri belirlendi. Yeni takvim futbolseverler için merakla bekleniyor.
Gündem

İran Meclisi Hürmüz Boğazı Ücretli Geçiş Tasarısını Görüşüyor

İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını öngören bir yasa tasarısını onaylama aşamasına geldi.