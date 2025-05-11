Aylık Bağlanma Oranı Artacak. EMEKLİ MAAŞLARI YÜKSELECEK Mİ?

AYLIK BAĞLANMA ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Emekli aylıklarının belirlenmesinde önemli rol oynayan aylık bağlanma oranlarına ilişkin değişiklik teklifi TBMM’ye sunuldu. Şu an yüzde 2 olarak belirlenen aylık bağlanma oranlarının bu düzenleme yasalaşırsa yüzde 3’e çıkması planlanıyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIRIM OLACAK MI?

Yapılan düzenlemeye göre, 25 yıl hizmet süresini dolduran ve primlerini ödeyen bir birey emekli olmak istediğinde alacağı maaşın aylık bağlanma oranı yüzde 50 seviyesinden yüzde 75 seviyesine yükselecek. Bu değişiklik, emekli maaşlarının belirlenen yeni bağlanma oranına uygun olarak artması ihtimalini doğuruyor.

HİZMET SÜRESİNE GÖRE ORAN DEĞİŞECEK

Emekli aylığı bağlanmasıyla ilgili 5510 sayılı kanunun 29. maddesi, aylık bağlanma oranını her yıl için yüzde 2 olarak tayin ediyor. Mevcut durumda bu oran, 25 yıllık hizmet süresini tamamlayan bir bireyin prime esas gelirinin yarısını emekli aylığı olarak almasına neden oluyor. 25 yılın altında çalışan bireylerde ise bu oran daha da düşüyor. İlgili kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.