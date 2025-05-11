Aylık Bağlanma Oranı Değişiyor! EMEKLİ Maaşları Artacak Mı?

EMEKLİ MAAŞLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Emekli aylıklarının hesaplanmasında önemli rol oynayan aylık bağlanma oranlarına dair bir değişiklik önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Şu anda yüzde 2 olarak belirlenen aylık bağlanma oranı, bu düzenleme hayata geçerse yüzde 3 seviyesine çıkacak.

YENİ DÜZENLEME İLE AYLAR ARTTIRILACAK

Gündemdeki düzenlemeye göre, 25 yıl hizmet süresini tamamlayıp primini ödeyen bir kişi, emekli olmak istediğinde alacağı maaşın aylık bağlanma oranı yüzde 50 seviyesinden yüzde 75 seviyesine yükselecek. Böylelikle, emekli maaşlarının da belirlenen yeni bağlanma oranına göre artması mümkün olabiliyor.

ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE MAAŞ ORANLARI

5510 sayılı kanunun 29. maddesi, emekli aylığı bağlanmasına dair oranı, her yıl için yüzde 2 olarak belirliyor. Mevcut durumda, 25 yıllık hizmet süresini tamamlayan bir birey, prime esas gelirinin yarısını emekli aylığı olarak alıyor. Ancak 25 yılın altında çalışmış olanların bu oranı daha da düşük seviyelerde kalabiliyor. İlgili kanun teklifi şimdi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.