Aym, 300 Günlük Bekleme Süresini Kaldırmadı

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN BOŞANMA HÜKÜM KARARI

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, kadınları etkileyen tartışmalı bir hükümle ilgili kararını verdi. Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde bulunan ve boşanan kadınların 300 gün boyunca evlenemeyeceklerini belirten hüküm yürürlükte kalmaya devam edecek. AYM, İstanbul 8. Aile Mahkemesi’nin iptal talebini oy çokluğuyla reddetti. Böylece, kadınların boşanma ya da eşin vefatı sonrası yeniden evlenmek için 300 gün bekleme zorunluluğu sürecek.

EŞİTLİK İHLALİ TARTIŞMASI

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, ilgili düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde savunma yapmıştı. Mahkeme, sadece kadınlar için öngörülen 300 günlük bekleme süresinin erkeklerin durumu açısından eşitlik ilkesini ihlal ettiğini belirtmişti. Yapılan başvuruda, “bekleme süresinin yalnızca kadınlara özgü tutulmasının kadın-erkek eşitliğini zedelediği, özel hayat ve aile kurma hakkını gereksiz şekilde kısıtladığı” ifade edilmişti. Aile mahkemesi, bu gerekçelerle dosyayı AYM’ye iletmişti.

HUKUKSAL DÜZENLEME NEDİR?

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi ise şu şekilde düzenlenmiştir: “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

DÜZENLEMENİN AMACI NEDİR?

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinin amacı, evliliğin sona ermesinin ardından kadınların 300 gün içerisinde evlenemeyeceğini belirtmektir. Bu hükmün gerekçesi, “doğacak çocuğun babasının kimliği konusunda soybağında karışıklığın önlenmesi” olarak açıklanmaktadır.