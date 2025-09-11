Aym, 300 Günlük Evlenme Yasağını Kaldırmadı

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN KADINLARI İLGİLENDİREN KARAR

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, kadınlarla ilgili tartışmalı bir düzenleme hakkında karar aldı. Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde yer alan ve boşanan kadınların 300 gün boyunca evlenemeyeceğini öngören hükmün yürürlükte kalmasına karar verildi. AYM, İstanbul 8. Aile Mahkemesi’nin iptal talebini oy çokluğuyla reddetti. Bu karar sonucunda, kadınların boşanma veya eşinin ölümü sonrası yeniden evlenmek için 300 gün bekleme zorunluluğu devam edecek.

EŞİTLİK İHLALİ VURGUSU

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, yürürlükteki düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürdü. Mahkeme, yalnızca kadınlar için belirlenen 300 günlük bekleme süresinin erkekler için söz konusu olmamasının eşitlik ilkesini ihlal ettiğini kaydetti. Başvuruda, “bekleme süresinin yalnızca kadınlara özgü tutulmasının kadın-erkek eşitliğini zedelediği, özel hayat ve aile kurma hakkını gereksiz şekilde kısıtladığı” ifade edildi. Bu gerekçelerle aile mahkemesi, dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne iletti.

KANUNUN İÇERİĞİ NEDİR?

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde şu ifadeler yer alıyor: “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

DÜZENLEMENİN AMACI NE?

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinin amacı, evlilik sona erdikten sonra kadınların 300 gün geçmeden evlenemeyeceğini belirtmek. Bu hükmün gerekçesi, “doğacak çocuğun babasının kimliği konusunda soybağında karışıklığın önlenmesi” olarak açıklanıyor.