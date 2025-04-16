Aym Kararı Okundu, Tansiyon Yükseldi

TBMM’DE GÜNDEM YOĞUN

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce kalp rahatsızlığı geçiren Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

GENEL KURUL TATİL EDİLDİ

Ardından Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un bugün ve yarın çalışmalarına ara vermesine yönelik önerisi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Karaca, gelecek hafta Milli Egemenlik Haftası’nın olduğunu hatırlattı.

CAN ATALAY’IN KARARINI OKUTTU

Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumu hakkında Karaca, “Anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararlarının, başta yasama organı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı olduğu aşikar olması ve amir hüküm olması hasebiyle bugün Anayasa Mahkemesi kararının, Milli Egemenlik Haftası’na girdiğimiz bu süreçte hüküm kısmını bir kez daha hatırlatmak bakımından okutulmasına karar verdim.” bilgisini verdi. Sonrasında Karaca, Anayasa Mahkemesi’nin Atalay ile ilgili karar hükmünü okuttu. Hüküm okunurken TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez yerinden ayrıldı; daha sonra TBMM Katip Üyesi ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, divandaki yerine oturdu.

KARAR OKUNUNCA TANSİYON YÜKSELDİ

Hüküm okunurken bazı AK Partili milletvekilleri Genel Kurul Salonu’ndan ayrıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Divan’ın teşekkül etmediğini vurgulayarak bu duruma tepki gösterdi. Bu esnada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında bir tartışma yaşandı.

TARTIŞMA DEVAM ETTİ

Meclis Başkanvekili Karaca, birleşimi Danışma Kurulu kararı gereği 22 Nisan Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı. Birleşimin kapanmasının ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.

KARARIN TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

CHP, AYM kararının Genel Kurul’da okunmasıyla Yargıtay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararının geçersiz hale geldiğini savunuyor. AK Parti kanadı ise bir başkanlık tezkeresi olmaması nedeniyle AYM kararının Genel Kurul’da okunmasının yok hükmünde sayılacağını belirtiyor.

KORSAN EYLEM

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Sayın Gülizar Biçer açıkça Meclis Başkan Vekilliği görevini kötüye kullanmış ve yetkisinin aşımı ile de hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır.” diyerek durumu eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde TİP’ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın avukatları, “müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi” talebiyle Yargıtay’a başvurmuştu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Atalay’a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

AYM “HAK İHLALİ” DEMİŞTİ

Yargıtay’ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine karar vermiş ve Atalay’ın yeniden yargılanarak tahliyesine hükmetmişti.

YARGITAY, AYM’NİN KARARINA UYMADI

Anayasa Mahkemesince Atalay’ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne iletilmiş ve söz konusu ceza dairesi, ihlal kararına uymamıştı. Ayrıca AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

AYM BİR KEZ DAHA “HAK İHLALİ KARARI” VERMİŞTİ

Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM bir kez daha “hak ihlali” kararı vermişti.