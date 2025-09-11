Aym, Murat Çalık’ın Tahliye Talebini Reddetti

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Anayasa Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklama kararı verilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tahliye talebini değerlendirdi. Çalık’ın sağlık durumu gerekçesiyle yapmış olduğu başvuru, oy çokluğuyla reddedildi.

SAĞLIK DURUMU GÜNDEMDE

Geçmişte iki ayrı kez kanser tedavisi gören ve lenfoma şüphesiyle bir ameliyat geçiren Murat Çalık, cezaevindeki sağlık sorunları sebebiyle tahliye talebinde bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu, Çalık’ın cezaevinde kalmasının sağlık açısından bir engel teşkil etmediği yönünde bir rapor düzenlemişti.

EK RAPOR BEKLENİYOR

İzmir Şehir Hastanesi’nde devam eden tedavi süreci için Adli Tıp Kurumu, kemik iliği patolojisi ve ek tetkikler sonucunda bir nihai sağlık kurulu raporu hazırlayacağını bildirmişti. Fakat mevcut sağlık değerlendirmesi, tahliye kararı için yeterli bulunmadı.

TUTUKLULUK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Murat Çalık, 23 Mart tarihinde “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlamaları ile tutuklanmıştı. Tahliye talebinin reddedilmesi sonucunda, Çalık’ın tutuklu yargılanma süreci sürecek.