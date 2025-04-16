Aym’nin Kararı Okundu, Tansiyon Yükseldi

TBMM’DE GÜNDEM VE YENİ GELİŞMELER

TBMM’de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

GENEL KURUL’UN TATİLİ

Daha sonra, Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un bugün ve yarınki çalışmalarına ara vermesi yönündeki önerisi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Karaca, önümüzdeki hafta Milli Egemenlik Haftası olduğunu hatırlattı.

CAN ATALAY’IN DURUMU

Gezi Parkı davasından hükümlü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumu hakkında bilgi veren Karaca, “Anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararlarının, başta yasama organı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı olduğu aşikar. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi kararının, Milli Egemenlik Haftası’na girdiğimiz bu süreçte hüküm kısmını bir kez daha hatırlatmak bakımından okutulmasına karar verdim.” şeklinde konuştu. Ardından, Karaca, Anayasa Mahkemesi’nin Atalay ile ilgili karar hükmünü okuttu. Hüküm okunurken, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez yerinden ayrıldı. TBMM Katip Üyesi ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ise Divan’a oturdu.

KARAR OKUNURKEN TANSİYON YÜKSELDİ

Hüküm okunurken, bazı AK Partili milletvekilleri Genel Kurul Salonu’nu terk etti. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Divan’ın teşekkül etmediğini belirterek bu duruma tepki gösterdi. Bu esnada, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında bir tartışma yaşandı. Meclis Başkanvekili Karaca, birleşimi 22 Nisan Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı. Birleşimin ardından, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.

AYM KARARININ TARTIŞILMASI

CHP, Anayasa Mahkemesi kararının Genel Kurul’da okunmasının Yargıtay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararının geçersiz olduğunu savunuyor. AK Parti kanadı ise, başkanlık tezkeresi olmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi kararının Genel Kurul’da okunmasının bu durumu yok hükmünde sayacağını dile getiriyor.

KORSAN EYLEM SUÇLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Sayın Gülizar Biçer açıkça Meclis Başkan Vekilliği görevini kötüye kullanmış ve yetkisinin aşımı ile de hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır.” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde TİP’ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın avukatları, yargılamanın durması ve tahliye edilmesi talebiyle Yargıtay’a başvurmuştu. Süreç devam ederken, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Atalay’a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. Anayasa Mahkemesi, “Hak ihlali” kararı vermişti.

YARGITAY, AYM’NİN KARARINI GÖRMEZDEN GELDİ

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına uymadı. Ayrıca, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Atalay’ın avukatları ise Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulundu ve AYM bir kez daha “hak ihlali” kararı verdi.