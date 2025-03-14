Aynı Aileden 3 Kişi Kazada Öldü

KAZA ANINDAKİ DURUM

Malatya-Elazığ karayolu Hacıyusuflar Mahallesi D-300 mevkiinde bu sabah saat 09.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Ö.F.E. (28) yönetimindeki 23 FT 426 plakalı tır, Elazığ’dan Malatya yönüne doğru ilerlerken, aynı istikametteki Murat Menteş (46) idaresindeki 44 EM 449 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu, otomobilde bulunan sürücü Murat Menteş ile babası Emin Menteş (69) ve annesi Saadet Menteş (66) ağır yaralandı.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın hemen ardından bildirilen acil durum üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaralıları araçtan çıkardıktan sonra ambulanslarla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne taşıdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Emin Menteş, Saadet Menteş ve Murat Menteş, kazanın ardından yaşamlarını yitirdi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden bireylerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.