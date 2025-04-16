Aynı Kader, Farklı Zamanlarda

ANTALYA’DA YAŞANAN TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, motosikletiyle bariyerlere çarpan Berkay Mehmet Gülaydın (21) yaşamını yitirdi. Berkay’ın babasının da 11 yıl önce bir motosiklet kazasında hayatını kaybettiği bilgisi dikkat çekiyor.

KAZA ANININ DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Ilıca Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeyken Berkay Mehmet Gülaydın, kontrolünü kaybettiği 07 CAE 390 plakalı motosikletiyle yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı haber üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gülaydın’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

AİLEDEKİ KAZA GEÇMİŞİ

Berkay’ın babası İsmail Gülaydın’ın da 2014 yılında Çolaklı Mahallesi’nde motosiklet kazasında ağır yaralandığı, bir yıl süreyle yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdiği öğreniliyor. Ayrıca, Berkay Mehmet Gülaydın’ın üç ay önce başka bir motosiklet kazası geçirdiği ve kolunu kırdığı bilgisi de verildi.