Ayrıntılar Yakında Paylaşılacak

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Antakya Felaketten Sonra Yeniden İnşa Ediliyor

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'ın Antakya'da inşaat çalışmaları hızla sürerken, Vali Mustafa Masatlı son durumu aktardı.
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Teröristbaşı Öcalan Tarihi Bir Çağrı Yapacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın yakında önemli bir çağrı yapacağını duyurarak, bu çağrıyı desteklediklerini ifade etti.

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