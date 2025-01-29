Ayşe Barım’dan Komisyon Düzenlemesi Mesajları Ortaya Çıktı

YENİ ARAŞTIRMALAR VE İDDİALAR

Dizi ve sinema alanında tekelleşme ve şantaj iddialarının gölgesinde, ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili yeni bilgiye ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım’la ilgili olarak mevcut iddiaları araştırmaya devam ediyor. Rekabet Kurulu, sektördeki tekelleşme faaliyetlerine dair önemli tespitlerde bulundu. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, menajerler arasında yapılan görüşmelerde, yüzde 20’nin altında bir komisyon oranını kabul etmeyeceklerine dair yapımcılar ve kast ajanslarına yönelik tehditkar ifadelerin geçtiği belirleniyor. Yüzde 20’lik komisyonu kabul etmeyen yapımcı ve kast ajanslarına oyuncu vermek istemedikleri anlaşılıyor.

AJANS KOMİSYONLARI VE BOYKOT TEHDİDİ

Ayşe Barım, 12 Eylül 2022 tarihinde “Ajans komisyonu meselesi düzenleme” konulu bir WhatsApp grubunda şu mesajı paylaştı: “Merhaba arkadaşlarım uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz herhalde siz de yaşıyorsunuzdur. Bilhassa Medyapım ve Ayyapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da genel olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor devamlı.” Barım, yapımcılar ile bir toplantı düzenleyip karşı karşıya kaldıkları zorlukları açıklamayı önerdi. Devamında, “Dizi Çalışma Grubu” adlı başka bir WhatsApp grubu da oluşturuldu. Burada katılımcılar, yapımcıların yüzde 10 komisyon vermekte kararlı olduklarını paylaştı ve bir menajer “İsyan ateşi yandı” ifadesini kullandı.

GÜÇ BİRLEŞTİRİYORLAR

Menajer Gülden Avşaroğlu, “60 şirketiz arkadaşlar. Gücünüzün farkına varın” diyerek birlik olmanın önemini vurguladı. Kahraman Özden ise, “Hatta kendi ayaklarına bir nevi sıktılar” ifadesini kullandı ve birleşmenin güç getirdiğini belirtti. Gülden Avşaroğlu, “Bu şirketlerin dışından dizi kastı oluşturabiliyorsa buyursun çeksin, izleriz” diyerek karşı hamleler yapılabileceğine işaret etti. Ömer Duran, yapılan eylemlerin Rekabet Kanunu açısından sakınca taşıyabileceğini vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım, hakimlik sorgusunda “Başarı hikayemin bu şekilde utanç hikayesine döndürülmesinden dolayı mağdurum” diyerek kendini savundu. Hakim, tutuklama gerekçesinde, suçun niteliği, fezleke içeriği ve delillerin toplanma aşamasında olmasına dikkat çekerek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacağına karar verdi.

GEÇ KALINMIŞ BİR OPERASYON

Amerika’da yaşayan oyuncu Tolga Karel, Ayşe Barım ile ilgili yapılan soruşturma hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu. “Ayşe Barım olayı dediğim gibi öyle basit bir olay değil… Tekelleşme yüzünden intihar eden oyuncu kardeşlerimiz var. Bence geç kalınmış bir operasyon” şeklinde konuştu. Karel, savcıları etkileyen hiçbir güçten etkilenmediği için takdir ettiğini dile getirdi.