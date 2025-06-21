Ayşe Barım’ın Tahliyesi İçin Başvuruldu

GEZİ PARKI SORUŞTURMASINDA TUTUKLU AYŞE BARIM’IN SAĞLIK DURUMU

Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturmasında “etki ajanlığı” ve “hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek” iddiasıyla bu yıl ocak ayında tutuklanmıştı. En son 5 Haziran’da koğuşunda baygın halde bulundu. Avukatları, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne tekrar başvurarak tahliye talep etti. 20 Mayıs’ta yaptıkları önceki tahliye talebi reddedilirken, avukatlar Barım’ın hapishane koşullarında sağlık durumunun kötüleştiğine dikkat çekti. Ayrıca, Barım’ın kalp ve beyindeki rahatsızlıkları nedeniyle ani ölüm riski taşıdığına dair doktor raporlarını mahkemeye sundu. Dilekçede, “Müvekkilimizin ağır hastalıkları nedeniyle cezaevi koşullarında giderek kötüleşen sağlık durumu, hayati riskinin olduğu gözetilerek yaşam hakkının korunması adına, sağlık kurul raporu beklenmeksizin tahliyesine karar verilmesi” ifadesine yer verildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ BOZULMA GÖSTERİYOR

Ayşe Barım, 56 yaşında ve ciddi sağlık problemleri olan bir tutuklu. Sağlığı için cezaevinde bulunması büyük bir tehlike teşkil ediyor. Barım, 5 Haziran tarihinde koğuşunda baygın halde bulundu ve infaz memurları tarafından revire kaldırıldı. Kendisine, hayati tehlike oluşturan ağır kalp ve damar hastalıkları teşhis edildi. Gözaltı ve tutuklanmadan önce hipertrofik kardiyomiyopati rahatsızlığı nedeniyle açık kalp ameliyatı planlanmıştı, fakat tutuklu olduğu için bu ameliyat gerçekleştirilemedi. Kardiyolog tarafından yapılan inceleme sonucunda, “Bu hastada ani ölüm, a fib bağlı iskemik inme olasılıklarını daha yakından takip etmek çok daha önemlidir” notları rapor edildi.

HAYATİ RİSKLER ARTMAKTA

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 9 Mayıs 2025 tarihli sağlık kurulu raporuna göre hipertrofik kardiyomiyopati nedeniyle “ani kardiyak ölüm riskinin bulunduğu” oy birliği ile kabul edildi. Belirtilmelidir ki, bayılma ve baygınlık geçirme bu hastalığın belirgin semptomları arasında. Bayılma durumu, hastalığın ilerlemesi ve riskin artması anlamına geliyor. Barım, daha önce de birçok kez bayılmış ve revire kaldırılmıştır.

ANEVRIZMA RİSKİ YÜKSEK

Barım’ın sağlık durumunu tehdit eden başka bir rahatsızlığı da beynindeki anevrizmadır. Beyninde 7 mm ve üzerinde bebeği olan bir anevrizma mevcuttur. Anevrizma, bir kan damarının duvarında patlamak üzere olan anormal bir çıkıntıdır. Silivri Devlet Hastanesi tarafından hazırlanan 12 Mayıs 2025 tarihli raporda, Barım’ın beynindeki anevrizmanın genişlediği ve sıkı takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Beyindeki anevrizmanın kanaması durumunda, hızlı müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilecek geri dönüşü olmayan sonuçlar meydana gelebilir.

FARKLI SAĞLIK PROBLEMLERİ MEVCUT

Barım, ayrıca şeker hastasıdır ve bu nedenle birçok hastalık riskine açıktır. Geçmişte zatürre hikayesi olduğu ve akciğerinde takip edilen bir nodülü bulunduğu da kaydedilmiştir. Bunun yanındaki kronik yüksek ölüm riski olan uyku apnesi de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Barım’a, REM uyku evresinde şiddetli olan ağır obstrüktif uyku apnesi teşhisi konulmuş durumda. Ek olarak, romatolojik hastalıkları ve eklem bozuklukları saptanmıştır. Fibromiyalji rahatsızlığı nedeniyle, sinir sistemini etkileyen ağrılı hassasiyet artışı yaşanmaktadır. Tutukluluğuyla birlikte Ayşe Barım’ın sağlık sorunları daha da fazla artmış ve sağlığı büyük ölçüde tehlikeye girmiştir.