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Ayşe Barım’ın WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı

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DANISMANLIK ŞİRKETİNE YENİ SORUŞTURMA AYRINTILARI

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Rekabet Kurulu’nun sektör içerisinde tekel oluşturulmasına yönelik yaptığı tespitler gün ışığına çıktı. Menajerler arasında yapılan konuşmalarda, yüzde 20’nin altında komisyon oranını kabul etmeyeceklerine dair yapımcılar ve kast ajanslarına yönelik tehditlere varan ifadeler yer alıyor.

SORUNLU MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Barım’ın 2022 yılında Whatsapp grubunda “Merhaba arkadaşlarım, uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz, herhalde siz de yaşıyorsunuzdur. Bilhassa Medyapım ve Ay Yapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da genel olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor devamlı. Bunun için isterseniz buluşsak mı?” şeklinde bir mesaj attığı tespit edildi. Bu durum, sektörde yaratılan baskının boyutunu gözler önüne seriyor.

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