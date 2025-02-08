Ayşe Barım Soruşturması: Şirket Kardeşe Devredildi

Ayşe Barım’ın tutuklanması sonrasında, avukat olan kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşının, delilleri karartma girişiminde bulundukları iddiasıyla ifadeleri alındı. Barım’ın gözaltına alınmadan önce, ID Danışmanlık Limited Şirketi’ni kardeşine devrettiği iddası gündeme geldi. Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden biri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma genişletilerek devam ediyor.

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

Soruşturma kapsamında, Ayşe Barım’ın avukat kardeşi I.S.G. ve bir doktor arkadaşı gözaltına alındı ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Gözaltına alınma gerekçesi, Barım’a ait delilleri karartmaya çalıştıkları olarak gösterildi. İddialara göre, teknik takipteki kardeşi ve doktor arkadaşının, Levent’teki bir bankaya giderek menajere ait hesaptan poşetle para ve zarf aldığı ortaya çıktı. Zarfın içinde altın bulunduğu iddia edildi. İkili, “Eğer şirketimize kayyum atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık” diyerek kendilerini savunmaya çalıştı.

MEHMET BOZDAĞ’DAN İFADE

Ayşe Barım’ın tutuklanmasından önce ID Danışmanlık Limited Şirketi’ni kardeşine devrettiğine dair iddialar da araştırılıyor. Barım hakkında sosyal medya platformlarında “sektörde tekelleşmeye neden olduğu”na dair paylaşımlar ve haberler, ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmasını sağladı. Bu kapsamda senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ, “bilgi sahibi” sıfatıyla savcılığa ifade verdi ve işlem sonrasında adliyeden ayrıldı. Ayrıca, soruşturma sürecinde Serenay Sarıkaya ve Nedim Saban tanık olarak, oyuncu Deniz Işın ise mağdur olarak ifade verdi.