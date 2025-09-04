Ayşe Barım Tutuklu Kalacak

MENAJER AYŞE BARIM’IN YARGILANMASI

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında kendisine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan yargılanıyor. Barım’a, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TUTUKLULUK DURUMU HAKKINDA KARAR

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın bir sonraki duruşması 1 Ekim tarihinde saat 10.00’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek.