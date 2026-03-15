Ayşegül Eraslan’ın Ölümünde Şok Edici Gelişmeler Yaşandı

İstanbul Kağıthane’de moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan (27), evinde kanlı bir not bıraktıktan sonra ölü bulundu. Olay, 13 Mart Cuma günü saat 00.25 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde gerçekleşti. Ailesi Ayşegül Eraslan’dan haber alamayınca evine gitti. Kapıyı açan olmayınca yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, dairede Eraslan’ı hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, Eraslan’ın yaşamını yitirdiğini doğruladı.

ÖLEN TASARIMCININ Mesajı

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı araştırmaların ardından Eraslan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edildi. Ölümünden kısa bir zaman önce sosyal medya üzerinden bir not paylaşan Eraslan, “Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı” şeklinde bir mesaj bırakmıştı.

VACALİ KÜPEMİ TATİLDE DÖNDÜ

Bu arada, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği’nin yaptığı araştırmalar, Eraslan’ın 11 Mart Çarşamba günü Mısır tatilinden döndüğünü ve valiziyle binasına girdiğini ortaya çıkardı. Olay günü Eraslan’ın yaşadığı binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, sunucu Sunay Kurtuluş’un olaydan bir saat önce Eraslan’ın evine girdiğini tespit etti. Kısa bir süre kalan Kurtuluş, daha sonra daireden ayrıldı.

SON GÖRÜŞME DETAYLARI

Soruşturmaya devam eden polis, Kurtuluş’un “bilgi sahibi” olarak ifadesine başvurdu. Kurtuluş, yaklaşık üç hafta önce Eraslan ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, evine iki kez gitmekle birlikte bir kez dışarıda yürüyüş yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, Eraslan ile döndükten sonra telefonla görüştüklerini, evinde çay içerken şakalaştıkları sırada Eraslan’ın kendisine tokat attığını belirtti.

ENGELLEME ŞÜPHESİ

Kurtuluş, olayın ardından Eraslan’ın odasına gittiği sırada kendisinin kalkıp hazırlandığını, Eraslan’ın kendisine bir şapka hediye ettiğini ve ardından evden ayrıldığını kaydetti. Ancak görüşmelerinin sonrasında Eraslan’ın kendisini engellediği belirtildi.

GEÇMİŞTEKİ İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

Ayrıca Eraslan’ın ölümünden önce kardeşini aradığı ve bir arkadaşına veda mesajı gönderdiği öğrenildi. Arkadaşlarından biri, Eraslan’ın geçen yıl ve bir ay önce iki kez bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu, ancak bu olayların adli makamlara yansımadığını aktardı.

KALP KIRIKLIĞI

Poliste kaydı bulunan Eraslan’ın evinde yapılan aramalarda yazılı notlar ve bir mektup bulundu. Notlarda “Ben yıllardır çok iyi bir insandım, insanlara hiç kötülük yapmadım ama kalbim kırık bunu aşamıyorum, özür dilerim. Lütfen köpeklerime iyi bakın…” ifadeleri yer almıştı.

DELİLLER TOPLANIYOR

Evde bulunan 3 cep telefonuna da inceleme amacıyla el konuldu. Ölümünden önce sosyal medyada paylaştığı intihar mektubunun, sol bileği kesildiğinde yazıldığı ve kağıtta kan olduğu tespit edildi. Bilekteki kesinin derin olmadığı, damarlarına zarar verilmediği değerlendirildi. Eraslan’ın, notu yazdıktan sonra evinin merdivenine kendisini kuşakla asarak hayatına son verdiği düşünülüyor.