Ayvacık’ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Göçmen Yakalamada Hızlı Müdahale

Sahil Güvenlik Babakale Kolluk Destek Timi, Ayvacık kara yolunda bir grup göçmenin varlığına dair gelen ihbar sonrasında hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda, 10’u çocuk olmak üzere toplam 19 kişi Afganistan uyruklu olarak gözaltına alındı.

İşlemler Devam Ediyor

Yakalanan göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim ediliyor. Yetkililer, göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olduğuna dair değerlendirmelerde bulunuyor. Düzensiz göçle mücadele kapsamında bölgedeki denetimlerin aralıksız devam ettiğini bildiren yetkililer, meydana gelen bu durumların önüne geçmek için kararlılık gösteriyor.