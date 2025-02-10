Ayvalık’ta Deniz Su Çekilmesi Yaşandı

DENİZ SUYUNUN ÇEKİLMESİ BALIKÇILARI ETKİLİYOR

Ayvalık ilçesinde, şiddetli poyrazın etkisiyle deniz kıyısında meydana gelen su çekilmesi, çok sayıda balıkçı teknesinin karaya oturmasına neden oldu. Bu su çekilmesi, Sahilkent, Altınova ve ünlü Sarımsaklı plajlarının yer aldığı Küçükköy Mahallesi’nde açıkça hissedilebiliyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE GÖZLEMLER

Kıyıda bulunan restoranlardan birinin sahibi Osman Acar Bozyel, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyunun çekilmesinin neredeyse her yıl görüldüğünü belirtti. Çekilmenin, Edremit Körfezi’nde yer alan Kaz Dağları’ndaki kar yağışı ile örtüştüğünü iddia eden Bozyel, “Gözlemlediğim kadarıyla bu yıl önceki yıllara göre daha fazla bir çekilme yaşandı. 12 yıldır burada hizmet sunuyorum ve deniz suyunun çekilmesine artık alıştım. Bu yıl, her seneden biraz daha fazla seviyede su çekilmesi mevcut.” şeklinde konuştu.