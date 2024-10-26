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“Ayvalık’ta Sıradışı Nikah Töreni”

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ÇİFTİN NİKAH ŞAHİTLERİ

Çiftin nikâh şahitliklerini iş insanları Kürşat Yılmaz ve Erdoğan Aşık, oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Elif Buse Doğan yaptı. Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen hain saldırı sebebiyle yalnızca aile arasında gerçekleşen nikâh töreninde, Yavuz Bingöl “Son kez evet” diyerek davetlilere gülümsetmeyi başardı.

DÜŞÜNCELERİNİ İFADE ETTİ

Nilşah Ağaoğlu ise “Bir kadın olarak ülkemizde yaşanan olaylar nedeniyle bugün hem mutlu hem de buruğum” diyerek duygularını ifade etti. Yavuz Bingöl, nikâh töreninde babasından kalan aile yadigârı olan ‘Gazilik Madalyası’nı hediye aldı.

NİKAH FOTOĞRAFLARI

Ünlülerin katıldığı bu anlamlı nikâh töreni için çekilen fotoğraflar büyük ilgi gördü.

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