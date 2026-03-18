Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Karabağ’da Nevruz Ateşini Yaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte bir dönem Ermenistan’ın kontrolü altında bulunan Hocavent ilini ziyaret etti. Hanoba köyünde bölgeye dönen yurttaşlarla bir araya gelen Aliyev, Nevruz Bayramı’nı kutladı.

HER YIL AYNI NOKTADA NEVRUZ ATEŞİ YAKILIYOR

Aliyev, burada yaptığı konuşmada Karabağ’daki zaferin Azerbaycan halkı için büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydederek, “Şanlı zaferimiz artık uzun yıllardır gurur kaynağımızdır. Ben altıncı yıldır Nevruz Bayramı’nı Karabağ’da kutluyorum. İlk kez 2021 yılında kutladım, ardından her yıl Nevruz arifesinde burada bulunuyor ve ateşi birlikte yakıyoruz. Bu büyük bir mutluluktur.” şeklinde ifadeler kullandı. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü yeniden sağladığını belirten Aliyev, “Topraklarımızı işgalden kurtardık. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Silahlı Kuvvetlerimiz hem 2020’de hem de 2023’te büyük kahramanlık gösterdi. Bunun sonucunda bugün bu topraklardayız ve bu toprakların gerçek sahipleriyiz.” dedi.

ERMENİSTAN HARABEYE ÇEVİRMİŞTİ, YENİDEN İNŞA EDİYORUZ

İşgal döneminde yerleşim yerlerinin ciddi şekilde tahrip olduğunu dile getiren Aliyev, “Ermenistan bu bölgeleri harabeye çevirmişti. Tüm köyler, kasabalar ve şehirler yıkılmıştı. Ancak bugün yeniden inşa ediyoruz. Kısa sürede Karabağ ve Doğu Zengezur’da 80 binden fazla insan yaşamaya, çalışmaya ve eğitim almaya başladı.” ifadelerini kullandı. “Büyük Dönüş Programı” kapsamında yerinden edilen kişilerin doğdukları topraklara geri döndüğünü belirten Aliyev, sürecin planlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Programın sonunda eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Hanoba köyünde Nevruz ateşini yaktı.