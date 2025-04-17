Azerbaycan, Ermenistan’dan Serbest Geçiş Bekliyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanja Fajon ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bayramov, 11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmenin faydalı olduğunu belirtti ve barış anlaşmasının imzalanması için Azerbaycan’ın beklentilerini bir kez daha mevkidaşına hatırlattı.

Azerbaycan’IN GEÇİŞ BEKLENTİLERİ

Bayramov, barış anlaşmasının imzalanabilmesi için Ermenistan hükümetinden, Ermenistan Anayasası’nın değiştirilmesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun feshedilmesi taleplerinin bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, Azerbaycan’ın batı illeri ile Nahçıvan arasında engelsiz geçişin sağlanması konusunun iki ülke gündeminde olduğunu ifade etti. Bayramov, “Ne yazık ki bu konuda henüz pratik bir sonuç elde edilemedi.” diyerek Azerbaycan’ın kendi topraklarında bu yolun inşasında ilerleme sağladığını, ancak Ermenistan’ın hala gerekli yükümlülükleri yerine getirmediğini söyledi.

ENGELSİZ GEÇİŞİN ÖNEMİ

Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaşım bağlantılarının kurulmasının özel bir yaklaşım gerektirdiğine değinen Bayramov, bu durumun coğrafi bir gerçeklikten kaynaklandığını belirtti. 2020 yılında Ermenistan’ın bu geçişin sağlanacağına dair bir taahhütte bulunduğunu hatırlatan Bayramov, “Azerbaycan için bu geçişin kelimenin tam anlamıyla engelsiz olması gerekiyor.” dedi. Vatandaşların ve yüklerin özgür bir şekilde Azerbaycan’dan Nahçıvan’a geçişinin sağlanması gerektiğini, bunun da Ermenistan mevzuatında yapılacak gelecekteki değişikliklerin durumu etkilemeyeceğine dair bir taahhüt olması gerektiğini açıkladı.

BARİŞ ANLAŞMASI ÇAĞRISI

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon ise, Azerbaycan ile Ermenistan’ın barış anlaşmasının taslak metni üzerinde mutabakat sağlamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Fajon, iki ülke arasında barışın sağlanmasından yana olduklarını ifade ederek, “Tarafları bir an önce barış anlaşmasını imzalamaya çağırıyorum. Güney Kafkasya barışı hak ediyor.” şeklinde konuştu.