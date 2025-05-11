Aziz Sancar, Maddi Destek Bulamıyoruz

BİLİM İNSANI AZİZ SANCAR’DAN GENÇLERE MESAJ

Nobel ödüllü Türk bilim insanı ve akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlere rehberlik etmeye devam ediyor. Katıldığı etkinliklerde üretimin önemini vurgulayan Sancar, milli değerlere sahip çıkmanın gerekliliğini de ön plana çıkarıyor.

İLAÇ ÇALIŞMALARI İÇİN FON GEREKİYOR

Sancar, Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtladı. Beyin kanserlerine yönelik çalışmalarından bahseden Sancar, maddi yetersizliklerden şikayet ediyor. Üzerinde üç yıldır çalıştıkları beyin kanserine dönük ilaç testlerinin farelerde olumlu sonuçlandığını belirten Sancar, insan denemelerine henüz geçememelerinin sebeplerini açıkladı. “Yüksek bütçeye ihtiyaç var. Bizi destekleyecek kurum bulamıyoruz” diyor.

KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜREN BULUŞ

Sancar, beyin kanserlerine yönelik geliştirdikleri bileşenin etkisini şu şekilde ifade ediyor: “Beyin tümörleri, ölüm nedenleri arasında onuncu sırada. Mevcut kanser ilaçları beyin kanserlerine etkisiz kalıyor. Bizim bulduğumuz bileşen, beyne ulaşarak kanser hücrelerini yok ediyor. Yavaş ilerleyen bu süreçte, hızla bölünen kanserli beyin hücrelerini öldürebilirken, sağlıklı beyin hücrelerini koruyoruz. Hayvanlar üzerinde olumlu sonuçlar görüyoruz. Ancak bu aşamanın devam etmesi üç yılımızı alabilir.”

DENEMELER İÇİN GÖNÜLLÜLERE GEREKEN DESTEK

Sancar, çalışmaları için maddi destek bulmanın zorluğundan bahsediyor. “Şu an gönüllü insanlarda denemeler yapmamız gerekli. Çünkü olumlu ve güvenilir sonuçlar elde ediyoruz. Bu hastaların yaşam süresi genellikle 14-16 ay. Hızlı ilerleme sağlarsak daha iyi olur.” diyor. Ayrıca Sancar, kanserin kesin çözümünün zor olduğunu belirtiyor fakat farelerde hayatta kalma süresini uzattıklarını da ekliyor.

BÜTÇE KESİNTİLERİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARI ETKİLİYOR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı’nın kendisine şu açıklamayı yaptığını belirtiyor: “2 milyon doları harcayıp yan etkilerini araştıracaksın. Belirtilerin ciddi şekilde ispat edilmesi sonrası insan denemeleri başlayacak.” Dış politika ile ilgili kaygılar taşıdığını ifade eden Sancar, “ABD Başkanı Donald Trump, bilimsel araştırmalara ciddi bütçe kesintileri yapıyor. Geleceğimiz belirsiz.” diye konuşuyor.

TÜRK GENÇLERİNE TAVSİYELER

Sancar, Türkiye’deki gençlere yönelik mesajında, “Dışarıya gelin bilim yapın, öğrenin ama sonrasında Türkiye’ye dönün” ifadelerini kullanıyor. Kendisinin yanında çalışan beş Türkün başarılı olduğunu vurgulayan Sancar, Türkiye’ye dönen öğrencilerinin üçünün profesör olduğuna dikkat çekiyor.