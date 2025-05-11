Aziz Sancar, Maddi Destek Bulamıyoruz

AZİZ SANCAR MİLLİ DEĞERLERİN ÖNEMİNE DEĞİNİYOR

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, gençleri teşvik etmeye devam ediyor. Katıldığı etkinliklerde sürekli üretimin önemini vurgulayan Sancar, milli değerlere sahip çıkmanın gerekliliğinin de altını çiziyor.

BEYİN KANSERİ İÇİN MADDİ DESTEK GEREKİYOR

Sancar, Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtlayarak, beyin kanserlerine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. “Üzerinde çalıştığımız beyin kanserleri ile ilgili ilaç üzerinde fareler üzerinde başarılı testler gerçekleştirdik” diyen Sancar, insanlardaki yan etkilere yönelik denemelere henüz geçemediğini ifade etti. Ayrıca, “2 milyon dolara ihtiyaç var. Bizi maddi olarak destekleyecek kurum bulamıyoruz” açıklamasını yaptı.

KAN-BEYİN BARİYERİNİ AŞAN KEŞİF

Sancar, beyin kanserleri konusundaki bilgilerini paylaşarak, “Beyin tümörleri ölüm nedenleri arasında 10. sırada yer alıyor. Mevcut kanser ilaçları bu tür kanserlere etkili olamıyor. Bizim keşfimiz, beyin kanser hücresini etkisiz hale getiriyor” dedi. Sözlerine, “Üç yıl önce bu haberi vermiştik ve şimdi makalemizi yayınladık; ilerleme yavaş oluyor” şeklinde devam etti. EdU adındaki bileşenin hızlı bölünen kanserli beyin hücrelerini yok ederken sağlıklı hücreleri koruduğunu da sözlerine ekledi.

MADDİ DESTEĞİN BULUNMASI ŞART

Sancar, destek bulmakta zorluk yaşadıklarının altını çizerken, “İlaç sektöründeki firmalar, hangi projeleri destekleyeceklerini bilemiyorlar” dedi. Şu an gönüllü hastalarda denemelere ihtiyaç duyduğunu belirten Sancar, “Çünkü elde ettiğimiz sonuçlar olumlu ve güvenilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kanser hastalarının ortalama yaşam sürelerinin çok kısa olduğunu, bu yüzden hızlı bir çözüm üretmek gerektiğini vurguladı.

CİDDİ BELİRSİZLİK VAR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Başkanı’nın kendisine, insan deneylerine geçmeden önce 2 milyon dolarlık bir bütçe ayırması gerektiğini söylediğini aktaran Sancar, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki bütçe kesintilerine de dikkat çekti. Bu durumun bilimsel araştırmalar üzerindeki etkisinden endişe ettiğini belirtti.

TÜRKİYE’YE DÖNME ÇAĞRISI

Son olarak Sancar, Türkiye’deki gençlere seslenerek, “Yurt dışında bilim yapın, bilim öğrenin ama Türkiye’ye dönün” tavsiyesinde bulundu. Şu anda yanında çalışan beş Türk gencinin bulunduğunu belirten Sancar, dönen öğrencilerinin profesör unvanına sahip olduklarını aktardı.