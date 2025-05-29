Aziz Yıldırım Adaylığını Duyurdu

AZİZ YILDIRIM’DAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, güncel duruma dair önemli bir açıklama yaptı. Erken seçim taleplerine yanıt veren Yıldırım, adaylık konusundaki görüşlerini de paylaştı. “Sorumluluk üstlenmekten kaçmadım, kaçınmam” diyen Yıldırım, aday olma şartını şu şekilde belirtti: “Hatırlanacağı gibi mevcut yönetim, benim de içinde bulunduğu seçim yarışında 16.464 oy alarak göreve seçilmiştir. Buna rağmen, eğer camiamız, hali hazır durum karşısında benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise, seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır.”

FENERBAHÇE İÇİN KAYGI VERİCİ DURUM

Yıldırım’ın açıklamasının devamında, “Değerli kongre üyelerimiz, Sevgili Fenerbahçeliler, Öncelikle, Euroleague Kupası’nı ülkemize bir kez daha getiren şampiyon Fenerbahçe Beko’yu, tebrik ediyor, şampiyonluğa ulaşan diğer branşlarımızda emeği bulunan tüm yöneticilerimize, Başkan Sayın Ali Koç’a, sporcularımıza, teknik ekiplerimize ve kulüp profesyonellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Medyada adının geçtiği spekülasyonlar hakkında konuşan Yıldırım, “Bugün Fenerbahçe’nin asıl meselesi, kazanılamayan kupalar değil, kaybolan direnç, umut ve sıradan bir spor kulübü olmaya razı olunmasıdır” dedi. Yıldırım, Fenerbahçe’nin liderlik ve zafer hedefinden vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizdi.

KONGRE KARARLARINA DEĞİNİYOR

Yıldırım, mevcut yönetimin durumu hakkında da düşüncelerini belirtti. Yönetimlerin başarılı olup olmadığını kongre üyeleri ve taraftarların karar vereceği belirten Yıldırım, “Camiamız içinde, yönetimin çağrısı ile bir seçimli kongre yapılması, yönetimin güven tazelemesi yahut yeni bir yönetimin seçilmesi yönünde birtakım çağrılar yapıldığı görülmektedir.” dedi. Kulüp başkanı Ali Koç’un Eylül ayında kongre toplayacağını ifade ettiğini aktaran Yıldırım, bu kongrenin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

SORUMLULUK ALMA KONUSUNDA NET

Yıldırım, Fenerbahçe’nin geleceği adına sorumluluk almayı düşünebileceğini belirtti. “Ben, kulübümüzün kapılarını bütün Fenerbahçelilere açarak, üyeliğin geniş bir tabana yayılmasını kurumsallaştıran bir Fenerbahçe başkanıyım” diyen Yıldırım, sorumluluk üstlenmekten kaçmadığını yineledi. Ancak mevcut durumdan kendiliğinden vazife çıkarmasının beklenmemesi gerektiğinin altını çizdi. Fenerbahçe’nin, kamplar arası tartışmalara neden olabilecek bir duruma düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, kendisinin Fenerbahçe’nin bir parçası olduğunun altını çizerken, “Kimsenin rakibi değilim, ben Fenerbahçe’nin kendisiyim” dedi. Sonuç olarak, geçmiş seçimde alınan oy sayısının 1 fazlasını gösteren bir belge ile demokrasi meşruiyet madalyasının yeterli hale geleceğini açıkladı. Bu koşullar sağlandığında, Fenerbahçe’nin menfaatleri için mücadele edeceğini belirtti. “Çünkü darağacında olsak da bizim ilk sözümüz de son sözümüz de Fenerbahçe’dir” diyerek açıklamalarını tamamladı.