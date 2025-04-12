B Koordinasyonu Toplantısı Gergin Başladı

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ’NÜN DİVAN KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Beşiktaş Kulübü, 2025 yılına ait 1. olağan divan kurulu toplantısını ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştiriyor. Toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve divan kurulu üyeleri katılım gösteriyor.

DİVAN KURULU TOPLANTISI GERGİN GEÇİYOR

Toplantı öncesinde, kulüp üyeliğinde 50 yılı dolduran üyelere mazbataları takdim edildi. Kurul başlamadan önce, eski başkan Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kısa bir gerginlik yaşandı.

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

Divan kurulu toplantısında Beşiktaş’ın mali durumu ele alındı. Kulübün, 31 Aralık 2024 itibarıyla toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak belirlendiği ifade edildi.