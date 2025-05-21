Baba Çocuğunu Kurtararak Şüpheliyi Engelledi

İSTANBUL’DA KAÇIRMA GİRİŞİ

İstanbul Arnavutköy’de akşam saatlerinde bir olay gerçekleşti. Kaldırımda yürüyen bir kişi, babası otomobilin bagajından eşya çıkarırken, bekleyen küçük bir çocuğu kaçırmaya kalkıştı. Çocuğun çığlık atarak kaçması üzerine, durumu fark eden baba hemen müdahale etti ve evladını kurtardı. Olayın ardından, baba durumu polise bildirerek şüphelinin yakalanmasını sağladı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan incelemede şüphelinin kimliği M.S.O. olarak belirlendi. Gözaltına alınan M.S.O., emniyetteki ifadesinde “Çocuğu yeğenime benzettim, sadece sevmek istedim” dedi. Tüm işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.