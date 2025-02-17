Baba Çocuklarını Hortumla Dövdü, Tutuklandı

Olay, Süleymaniye Mahallesi’nde gerçekleşti. İsimleri açıklanmayan baba ve üvey anne, çocuklarının tuvaletlerini altlarına yapmalarını cezalandırmak amacıyla damlarına çıkardı. Çocukları soğuk havada tamamen soyup, soğuk suyla yıkayan baba, ardından onları hortumla dövdü. Bu süreçte üvey anne de eşine destek oldu.

KOMŞULAR DURUMU FARK ETTİ

Çocukların çığlıklarını duyan komşular, yaşananları cep telefonlarıyla kaydederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baba ve üvey anneyi gözaltına aldı. Şanlıurfa Valiliği’nin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü durumla ilgili harekete geçerek çocukları koruma altına aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Babaları ve üvey anneleri tarafından şiddet gören mağdur çocuklarla ilgilili Şanlıurfa Valiliği, bir açıklama yaptı. Olayın ardından babanın tutuklandığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi…