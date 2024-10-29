Baba-Kız, Bebek Waffle’da Görüntülendi

BABA-KIZ GÖRÜNTÜLENDİ

Baba-kız, Bebek Waffle adlı mekandan ayrılırken görüntüleniyor. Hayranlarının fotoğraf taleplerine yanıt vermekten geri kalmayan Kırmızıgül, muhabirlerin yönelttiği soruları ise “Teşekkür ediyorum çocuklar, acelem var” diyerek geçiştiriyor.

Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasında tanınan bazı ünlülerin çocukları da anneleri ve babaları kadar ilgi görüyor. Bu çocuklar, gündemdeki her gelişmeyle yakından takip ediliyor. Ancak bazı ünlüler, çocuklarını medyadan ve kameraların gözünden saklamayı tercih ediyor. İşte tanınmayan çocukları bulunan ünlüler ve onlara dair bilgiler.