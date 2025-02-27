Babacan: PKK’nın Çağrıyı Yapması Tarihi

TARİHİ GÜNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Türkiye’de tarihi bir gün yaşanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütüne silah bırakma ve tasfiye olma çağrısıyla başlatılan süreçte önemli bir aşamaya gelindi. DEM Parti heyeti, İmralı’daki ziyareti sonrasında Abdullah Öcalan’ın mesajını kamuoyuyla paylaştı. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’dan gelen mesajda, PKK’ya kendisini feshetme çağrısı yapıldı.

ÇAĞRIYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çağrıyı değerlendirirken, “Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Babacan, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve varlığını feshetmesinin tarihi bir gelişme olacağını ifade ederek, “Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Babacan ayrıca, “Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasi zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır” diye ekledi. Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine ulaşılması için atılacak adımlara katkıda bulunduklarını belirtti.