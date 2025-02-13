More
Gündem

Babasını Öldürdü, Kendini Mehdi Sandı

babasini-oldurdu-kendini-mehdi-sandi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Olay, Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak’taki bir müstakil evde dün saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Tolga Yılmaz ile babası Zeki Yılmaz arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA VE SONUCU

Tartışmanın sonucunda Tolga Yılmaz, babasını sırtından bıçakladı. Evden gelen seslerin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durum bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Zeki Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ne yazık ki Zeki Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TOLGA YILMAZ’IN İFADESİ

Öte yandan, gözaltına alınan Tolga Yılmaz’ın ifadesine göre, kendisinin mehdi olduğunu iddia ettiği ve babasının din düşmanı olduğunu belirterek bu nedenle cinayeti işlediği öğrenildi. Yılmaz, pişmanlık duymadığını da ekledi. Emniyetteki işlemleri tamamlayan Tolga Yılmaz, bugün adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

ÖNEMLİ

Flaş

Eski Eşini Öldüren Sanık Mahkemede

Sultangazi'de eski eşini öldüren Tuncay Sağ, hakim karşısına çıktı. Kızı, babasının cezaevinden çıkmamasını talep etti. Mahkeme, tutukluğun devamına karar verip duruşmayı ertelendi.
Gündem

Adana’da Şoför Patronunu Öldürüp Kaçtı

Adana'da otoparkta vurularak öldürülen iş insanı Saltık Buğra Keçebaş'ın cinayet şüphelisi şoförü Mehmet Ali Kartal, İstanbul'a kaçarken yakalandı. İfadesi merakla bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.