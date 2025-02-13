Babasını Öldürdü, Kendini Mehdi Sandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Olay, Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak’taki bir müstakil evde dün saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Tolga Yılmaz ile babası Zeki Yılmaz arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA VE SONUCU

Tartışmanın sonucunda Tolga Yılmaz, babasını sırtından bıçakladı. Evden gelen seslerin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durum bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Zeki Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ne yazık ki Zeki Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TOLGA YILMAZ’IN İFADESİ

Öte yandan, gözaltına alınan Tolga Yılmaz’ın ifadesine göre, kendisinin mehdi olduğunu iddia ettiği ve babasının din düşmanı olduğunu belirterek bu nedenle cinayeti işlediği öğrenildi. Yılmaz, pişmanlık duymadığını da ekledi. Emniyetteki işlemleri tamamlayan Tolga Yılmaz, bugün adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.