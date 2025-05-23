Baçeli: Türkiye’nin Erdoğan’a gereksinimi var

AÇIKLAMALARDAKİ GÜÇLÜ DİLLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Bahçeli, Türkiye’nin yükselişiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Yükselen, yükseldikçe aşılmaz engelleri geçen, bunun yanı sıra öteden beri kambura dönüşen ağırlıklarını birer birer hafifleten bir Türkiye tablosu dostları sevindirecek düşmanları endişelendirecek derece ve düzeydedir.” Bahçeli, bunun yanı sıra milli yüreklerin bu somut durumdan gurur duyduğunu ifade etti. Türkiye Yüzyılı projesindeki hedeflerin büyük, umutların diri olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANINA YÜKSEK ÖVGÜ

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmetlerini övgüyle karşıladı. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi, her türlü övgünün üstündedir” şeklinde bir ifade kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin artık güçlü bir ivme kazanmış olduğunu vurgulayan Bahçeli, milli politikaların neden olacağı olumlu gelişmeleri belirtti. Türkiye’nin geleceğine kararlı olan bir yönetimin varlığını savundu.

Bahçeli, Erdoğan’ın “Benim tekrar aday olma derdim yok” açıklamasını eleştirerek, “Bu ifadenin adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı olmadığını” ifade etti. Türkiye’nin yeni yüzyıl yol haritasını çizen Erdoğan’a ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Terörsüz bir Türkiye için yapılması gerekenler olduğunu dile getiren Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmesi için elbirliğiyle pek çok şey yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Bahçeli, siyasi kaos ve kriz peşinde koşanların oyunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nın böyle bir durumu kabul etmediğini ifade etti. “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır” diyerek, Cumhurbaşkanının varlığının önemine değindi.