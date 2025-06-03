Bademli Köyü, Maldivler’e Alternatif Tatil

İLGİYLE ZİYARET EDİLEN KÖY

Son dönemlerde İzmir’de dikkat çeken yerlerden biri Bademli Köyü oldu. Dikili ilçesine bağlı bu köy, İzmir ile Ayvalık arasında yer alıyor. Deniz suyu, Maldivler gibi turkuaz bir güzelliğe sahip olan Bademli, tatilcilerin gözdesi oluyor. Bademli Köyü, keşfedilmemiş muhteşem koyları ile özellikle huzur arayanların tercih ettiği bir nokta haline geliyor. Dikili’ye sadece 20 dakika mesafede bulunan köy, zeytin ağaçlarıyla dolu.

POPÜLER PLAJLAR VE AKTİVİTELER

Köy, birçok popüler plaja ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında en bilinenleri Pissa Plajı, Kayra Beach, Killik Koyu, Zindancık Koyu ve Hayıtlı Koyu yer alıyor. Dikili’de düzenlenen tekne turları sayesinde bu güzel koyları keşfetmek mümkün. Bademli Köyü, aynı zamanda kamp yapmak isteyenler için de pek çok uygun alan sunuyor.