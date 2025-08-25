BAE, İtalya Ve Mısır’a Soruşturma Açıldı

BAE’YE, İTALYA’YA VE MISIR’A YÖNELİK SORUŞTURMA AÇILDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Mısır kökenli poliüretan suni deri ithalatına dair alınan önlemlerin geçersiz hale gelmesine karşı bir inceleme yapıldı. Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulanmaya başladı.

POLİÜRETAN SUNİ DERİ İTHALATI ÜZERİNE ANALİZ

Bu kapsamda, BAE, İtalya ve Mısır kökenli “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş deri taklidi diğerleri (poliüretan suni deri)” ithalatındaki önlemlerin geçerliliğinin analiz edilmesi üzerine bir çalışma yürütüldü. Yapılan inceleme neticesinde ortaya çıkan bulgulara dayanılarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, bu ülkelerden gelen poliüretan suni deri ithalatıyla ilgili önlemlerin etkisiz hale gelmesine karşı bir soruşturma açılmasına karar verdi.

SORUŞTURMANIN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Aynı zamanda, tebliğ ile soruşturmaya ilişkin çeşitli usul ve esaslar da belirlenmiş oldu. Bu süreç, haksız rekabetin önlenmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.