Bafra’da Traktörün Nehre Devrilmesi Sonucu Ölümcü Kaza

SAMSUN’DA TRAKTÖR KAZASI: BİR ÖLÜ, İKİ AĞIR YARALI
Samsun’un Bafra ilçesinde, Dedeli Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Mustafa U. yönetimindeki odun yüklü traktör, Kızılırmak Nehri’ne devrildi. Olayın ardından, durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
KAZADA AĞIR YARALILAR VAR
Kaza sonucunda sürücü Mustafa U. ile traktörde bulunan gelini Hülya U. (46), ağır yaralı olarak ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan 75 yaşındaki Mustafa U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.