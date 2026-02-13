Bafra’da Traktörün Nehre Devrilmesi Sonucu Ölümcü Kaza

SAMSUN’DA TRAKTÖR KAZASI: BİR ÖLÜ, İKİ AĞIR YARALI

Samsun’un Bafra ilçesinde, Dedeli Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Mustafa U. yönetimindeki odun yüklü traktör, Kızılırmak Nehri’ne devrildi. Olayın ardından, durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAZADA AĞIR YARALILAR VAR

Kaza sonucunda sürücü Mustafa U. ile traktörde bulunan gelini Hülya U. (46), ağır yaralı olarak ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan 75 yaşındaki Mustafa U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

