Dünya

Bagaj Kaybının En Fazla Olduğu Havalimanları

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Havalimanlarında bagaj kaybolması insanların sıklıkla karşılaştığı ve yolcular için rahatsızlık yaratan bir durum. Uçuş stresine valiz bulamama eklendiğinde yaşanan sıkıntı, tam anlamıyla kabus haline gelebiliyor. Dünya genelinde her 1000 yolcudan yaklaşık 6’sının bagajı ya kayboluyor ya da yanlış yere yönlendiriliyor. Uluslararası uçuşlar, iç hatlara göre daha fazla risk taşıyor. Bagajların %90’ı 48 saat içinde bulunup teslim ediliyor. Yapılan araştırmalar, dünya genelinde en çok bagaj kaybolan havalimanlarını belirledi. İşte o liste…

BAGAJ KAYBINDAN EN ÇOK ETKİLENEN HAVALİMANLARI

1- Orlando Uluslararası Havalimanı (MCO), ABD. Yolcu başına 1,81 şikayetle ABD’de en yüksek bagaj kaybı oranına sahip havalimanıdır.
2- John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK), ABD. Yolcu başına 1,72 şikayetle ikinci sıradadır.
3- Palm Beach Uluslararası Havalimanı (PBI), ABD. Yolcu başına 1,71 şikayetle üçüncü sıradadır.
4- Ted Stevens Anchorage Uluslararası Havalimanı (ANC), ABD. Yolcu başına 1,69 şikayetle dördüncü sıradır.
5- Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı (FLL), ABD. Yolcu başına 1,68 şikayetle beşinci sıradadır.
6- Miami Uluslararası Havalimanı (MIA), ABD. Yolcu başına 1,59 şikayetle altıncı sıradadır.
7- Southwest Florida Uluslararası Havalimanı (RSW), ABD. Yolcu başına 1,54 şikayetle yedinci sıradadır.
8- Jacksonville Uluslararası Havalimanı (JAX), ABD. Yolcu başına 1,51 şikayetle sekizinci sıradadır.
9- Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı (MSY), ABD. Yolcu başına 1,49 şikayetle dokuzuncu sıradadır.
10- Sacramento Uluslararası Havalimanı (SMF), ABD. Yolcu başına 1,41 şikayetle onuncu sıradadır.

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