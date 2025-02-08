Bağcılar’da 2 Polise Bıçaklı Saldırı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, devriye aracı içindeki 2 polis memuruna bıçakla saldıran Hayrullah B. (25), mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde, “Polislere saldırmaya o anda karar verdim. Düşmanlarım olduğu için bıçak taşıyorum” dediği öğrenildi. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Bağcılar Caddesi’nde meydana geldi.

SALDIRININ DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, bir kişi, meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı. Saldırıda, kadın polis memuru F.İ. ve polis memuru M.E.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurlarının hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİ HIZLA YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan saldırgan Hayrullah B.’yi hızlıca yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen Hayrullah B., çıkarıldığı Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tutuklandı.